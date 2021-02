WindTre: dal 21 Marzo attivo il blocco automatico dei servizi VAS

WindTre, sulla scia della decisione dell'AGCOM, ha annunciato che dal prossimo 21 Marzo 2021 bloccherà di default tutti i servizi VAS per i propri clienti. In queste ore l'operatore telefonico sta inviando le comunicazioni ai propri clienti.

Nell'informativa si legge che il prossimo mese "sarà attivato gratis in automatico il blocco ai servizi VAS" su tutte le numerazioni prepagate e post-pagate.

WindTre era stato tra i primi operatori ad imporre tale blocco lo scorso Ottobre. Tuttavia, la misura precedente si riferiva solo a tutte le SIM attivate dal 18 Ottobre 2020. Queso nuovo passo in avanti segna una modifica sostanziale, dal momento che il blocco dei servizi VAS sarà attivo di default anche sui clienti antecedenti a tale data.

Contestualmente all'entrata in vigore del blocco, inoltre, saranno disattivati tutti gli abbonamenti attivi sulla SIM. Non rientreranno nello stop i servizi di mobile ticketing (Trenitalia, Ticketing/Parking municipalizzate), servizi bancari via SMS (Infobanking), carrier billing (Google Play, Apple Store, Apple Music, Microsoft Xbox Store, Netflix e altri), televoti, donazioni su numerazione 455 per i partiti politici, i servizi postali privati e quelli che rientrano nel servizio universale postale.

Agli utenti sarà ovviamente data la possibilità di rimuovere il blocco, chiamando il servizio clienti 159, inviando una PEC o rivolgendosi ad un punto vendita WindTre.