WindTre: il 5G TDD arriva in altri comuni in Calabria, dov'è disponibile?

Il Sud Italia torna a essere focus dell’estensione del 5G WindTre: a seguire l’approdo del 5G TDD in Puglia per nuovi comuni è la sua copertura migliorata in Calabria. Vediamo assieme la lista dei comuni interessati e le dichiarazioni dell’operatore telefonico italiano.

WindTre ha annunciato nella giornata di ieri, 18 novembre 2021, la disponibilità del 5G TDD in Calabria a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro, Lamezia Terme, Rossano, Rende e Vibo Valentia. Insomma, un’estensione che riguarderà molti cittadini e permetterà loro di navigare a velocità superiori grazie alle offerte telefoniche dedicate. Ovviamente, a patto che i clienti posseggano uno smartphone compatibile.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, ha commentato positivamente questa evenienza come segue: “La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WindTre risponde alla sfida con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

Si tratta di una delle diverse estensioni della copertura avvenute nel corso di questi mesi. Difatti, giusto diversi giorni fa WindTre ha annunciato l’estensione del 5G TDD in Veneto.