WindTre: il 5G TDD arriva in Sardegna, quali sono i comuni coperti?

A esattamente un mese dall’annuncio dell’arrivo del 5G TDD in alcuni comuni in Calabria, WindTre aggiorna nuovamente la mappa italiana delle zone coperte dalla rete mobile di quinta generazione grazie agli ultimi interventi nelle isole. In particolare, WindTre ha annunciato la nuova copertura di alcuni comuni in Sardegna.

Nella giornata di ieri, 17 dicembre 2021, l’operatore mobile italiano ha confermato l’estensione del suo 5G TDD nelle seguenti città in Sardegna: Cagliari, Carbonia, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sanluri e Villacidro. L’obiettivo è chiaro, superare il digital divide offrendo una velocità di rete superiore e una capacità di gestione migliorata.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, ha dedicato anche questa volta qualche parola al traguardo raggiunto: “La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

Ricordiamo, in conclusione, che WindTre ha pianificato rimodulazioni dal 20 gennaio 2022 per alcuni clienti selezionati. Attenzione, però, perché potrete rifiutarle semplicemente inviando l’SMS “NVAR” al 40400.