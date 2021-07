WindTre abilita gratuitamente il 5G ad alcuni clienti: chi lo riceverà

A partire da oggi, 29 luglio 2021, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di abilitare completamente a costo zero la rete mobile 5G ad alcuni suoi già clienti, in certi casi anche a tempo indeterminato, a seconda dell’offerta a cui sono legati. Vediamo dunque chi vedrà l’abilitazione arrivare in regalo.

Come ripreso da MondoMobileWeb, il servizio 5G verrà attivato ai clienti selezionati in aggiunta alla loro offerta, a patto che siano possessori di smartphone 5G dal firmware aggiornato e abilitato proprio da WindTre. In altre parole, solo i clienti con smartphone brandizzato WindTre vedranno l’attivazione gratuita della rete mobile di quinta generazione, la quale verrà notificata tramite SMS fino al 13 agosto 2021, data di conclusione dell’iniziativa.

L’SMS informativo sarà di questo tipo: “Per te che sei un cliente speciale noi di WINDTRE ti diamo ancora Di Più! Ti regaliamo il 5G con Priority Pass per utilizzare al meglio la nuova Top Quality Network anche nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. La tua offerta non cambia: il servizio è gratuito, senza scadenza e sarà attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l’attivazione sull’App WINDTRE”.

L’iniziativa in questione prevede, inoltre, due tipologie di promozione: una parte di clienti, che riceverà il messaggio visto sopra, vedrà l’attivazione del 5G a tempo indeterminato, mentre un’altra fetta di clientela vedrà l’attivazione gratuita in prova per un solo mese con disattivazione automatica al termine. In tal caso, l’SMS sarà come segue: “Pronti, estate, via! Con WINDTRE hai ancora Di Più! Gratis per un mese il Servizio 5G Priority Pass per utilizzare al meglio la Top Quality Network anche quando sei nei luoghi molto frequentati in cui tanti utenti navigano contemporaneamente. Il servizio è gratuito e sarà attivato automaticamente nei prossimi giorni. Verifica l’attivazione sull’App WINDTRE. Disattivazione automatica al termine del periodo promozionale”.

Se riceverete l’SMS, l’attivazione avverrà nei giorni seguenti per un massimo di 4 giorni di attesa. Per verificare la disponibilità del 5G nella vostra offerta basterà dunque aprire l’app WindTre e recarsi nella sezione Infolinea; se disponibile, allora dovrete solamente abilitare la rete 5G nelle impostazioni del vostro smartphone.

