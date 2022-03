WindTre dice addio alle offerte ADSL: saranno sostituite dalla FWA

Mentre si rinnovano le offerte di portabilità di WindTre, i colleghi di MondoMobileWeb riferiscono che l’operatore telefonico sarebbe pronto a dire addio alle nuove attivazioni sulle linee ADSL. Le intenzioni sono di sostituire la connettività di vecchia generazione con la FWA.

Contestualmente, è prevista anche un’estensione della disponibilità della promozione Super Internet Casa in tutta Italia, ma attenzione: a quanto pare sarà reintrodotto il costo di attivazione per la fibra. La novità dovrebbe diventare ufficiale dalla giornata di oggi, 21 Marzo 2022, salvo ovità dell’ultime ore.

WindTre quindi non consentirà più di attivare linee interamente in rame con velocità fino a 20 Mbps (o 7Mbps in alcuni casi), ma solo le offerte FTTC, FTTH ed FWA ovviamente dove disponibili.

La compagnia dovrebbe sopperire alla chiusura dell’ADSL soprattutto con la FWA che sarà estesa in tutta Italia, anche dove non c’è copertura FTTC. La promozione proposta si chiamerà “Super Internet Casa”.

Sempre da oggi, per le offerte Super Fibra sarà introdotto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro, che non influirà sui costi di recesso.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia del lancio della nuova SIM Green di WindTre, che guarda ancora di più all’ambiente ed è caratterizzata da una plastica ricavata completamente dal polistirolo.