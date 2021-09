WindTre aggiorna il catalogo di offerte telefoniche per autunno 2021: costi e dettagli

Il mese di settembre 2021 è ricco di novità per WindTre e i suoi clienti: oltre al lancio dell’offerta winback Go 100 Special+ dedicata agli ex clienti, l’operatore telefonico ha aggiornato il suo portfolio di offerte standard attivabili nell’autunno 2021. Vediamo di che pacchetti si tratta, cosa offrono e a che prezzo.

Partiamo con Di Più Lite 5G, piano tariffario dal costo pari a 12,99 Euro al mese che include minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 200 SMS verso tutti e 25 Giga in 5G con addebito su credito residuo o, altrimenti, 50 Giga in 5G con metodo di pagamento Easy Pay, ovvero con carte di credito o conto corrente. A questa offerta è abbinabile a 0 Euro al mese per 24 mesi anche diversi smartphone, tra cui Samsung Galaxy A03s.

L’offerta Di Più Full 5G propone invece minuti illimitati verso tutti in Italia, 50 minuti versi alcune destinazioni estere selezionate, 200 SMS verso tutti e 50 Giga in 5G su credito residuo o 100 Giga in 5G con Easy Pay, il tutto per 14,99 Euro al mese. Chiude il portfolio Di Più Unlimited 5G Easy Pay, offerta con minuti illimitati di chiamate in Italia, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS verso chiunque e Giga illimitati in 5G a 29,99 Euro al mese con Easy Pay.

Si segnalano costi di attivazione pari a 19,99 Euro una tantum per clienti con addebito su credito residuo o, altrimenti, 19,99 Euro con Easy Pay ma solo in caso di permanenza con la medesima offerta per 24 mesi; in caso contrario, sarà necessario pagare altri 30 Euro sui totali 49,99 Euro di attivazione previsti. Nel caso di Di Più Unlimited 5G Easy Pay, però, i costi sono pari a 0 Euro a patto che resti attiva per 24 mesi.

Altra promozione interessante relativa ai costi di attivazione è “Prova 1 mese Gratis”, la quale consente di provare offerte come Di Più Lite e Di Più Full gratuitamente per il primo mese, senza vincoli d’alcun tipo: dopo i 31 giorni di prova, l’offerta si rinnoverà automaticamente con addebito su metodo di pagamento selezionato, a meno che il cliente non decida di bloccare il rinnovo tramite app WindTre. In conclusione, avvisiamo che tutte queste offerte saranno disponibili fino al 24 ottobre 2021.

Negli ultimi giorni, WindTre ha annunciato l’espansione della copertura 5G TDD nel Lazio.