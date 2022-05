WindTre aggiorna offerte MIA Unlimited con 5G senza limiti: elenco con prezzi

Dopo avere visto nel dettaglio le offerte WindTre per la portabilità a maggio 2022, torniamo presso lo stesso operatore telefonico italiano per osservare il portfolio aggiornato di offerte MIA Unlimited, ovverosia quelle con Giga e chiamate senza limiti, anche con rete 5G.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’elenco è stato aggiornato nelle ultime ore introducendo nuove offerte disponibili fino al 30 maggio 2022 presso i punti vendita WindTre aderenti. Sul mercato vengono quindi proposte tre offerte in versione Easy Pay, meno costose ma con vincoli di permanenza, e nella versione con addebito su credito residuo.

Nel primo caso, troviamo le tre seguenti promozioni:

MIA Unlimited Easy Pay : minuti di chiamate illimitati, 500 SMS e Giga illimitati in 5G da 9,99 Euro a 17,99 Euro al mese.

: minuti di chiamate illimitati, 500 SMS e Giga illimitati in 5G da 9,99 Euro a 17,99 Euro al mese. MIA Unlimited L Easy Pay : chiamate senza limiti, 500 SMS e Internet illimitato in 5G a 30 Mbps da 14,99 Euro a 27,99 Euro al mese.

: chiamate senza limiti, 500 SMS e Internet illimitato in 5G a 30 Mbps da 14,99 Euro a 27,99 Euro al mese. MIA Unlimited XL Easy Pay con chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, SMS e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile in 5G, da 19,99 euro a 28,99 euro al mese.

Nel caso in cui preferiate l’addebito su credito telefonico, ecco le tre offerte disponibili:

MIA Unlimited con 500 SMS, chiamate e Giga illimitati a 10 Mbps da 10,99 euro a 18,99 euro al mese.

con 500 SMS, chiamate e Giga illimitati a 10 Mbps da 10,99 euro a 18,99 euro al mese. MIA Unlimited L : chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS e Internet in 5G senza limiti a 30 Mbps da 15,99 euro a 28,99 euro al mese.

: chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS e Internet in 5G senza limiti a 30 Mbps da 15,99 euro a 28,99 euro al mese. MIA Unlimited XL con chiamate, SMS e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile, sempre in 5G, da 20,99 euro a 29,99 euro al mese.

Ricordiamo che le offerte Easy Pay richiedono la permanenza con l'offerta per 24 mesi, pena il pagamento di 30 Euro: questa quota, in realtà, verrà suddivisa in 24 rate già incluse nelle mensilità da pagare, ma in caso di cambio operatore la parte restante verrà addebitata a rate o in unica soluzione dopo il recesso anticipato.

A inizio maggio 2022, invece, WindTre ha rilanciato GO 100 Fire+ FMC a 6,99 Euro al mese.