WindTre aggiunge altra rimodulazione settembre 2022: 2,50 Euro in più senza aumento Giga

Il precedente annuncio della rimodulazione WindTre di settembre 2022 per alcune offerte prepagate ha visto un'aggiunta piuttosto importante tramite la sezione “WindTre Informa”: ci sarà una seconda rimodulazione che, parallelamente all’aumento del costo mensile, non vedrà un incremento dei Giga accessibili.

A scovare questa modifica sono stati gli attenti colleghi di MondoMobileWeb proprio in queste ore di inizio agosto 2022: nella medesima sezione citata sopra ha fatto la sua comparsa una nuova informativa con lo stesso titolo della precedente, dedicata però a una ulteriore rimodulazione sempre da 2,50 Euro al mese ma senza l’incremento del traffico mobile mensile da 50 Giga a Giga illimitati.

I clienti coinvolti da questa variazione specifica sono anch’essi in possesso di SIM con offerta mobile prepagata e verranno avvisati tramite SMS informativo per conoscere tutti i dettagli. La giustificazione per questa nuova rimodulazione è che sono “mutate condizioni strutturali di mercato derivanti da eventi eccezionali al di fuori del nostro controllo e che incidono sui costi specifici dei nostri servizi“.

Di conseguenza, WindTre ha preparato non una, ma ben due rimodulazioni differenti a partire dal 1° settembre 2022. Come da prassi, i clienti coinvolti potranno esercitare il diritto di recesso dai servizi WindTre o passare a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione, semplicemente contattando WindTre tramite PEC, raccomandata A/R o telefonicamente entro le 24 ore precedenti all’entrata in vigore della rimodulazione.

Cambiando operatore, proprio oggi è arrivata la nuova promozione Flash 150 di Iliad per agosto 2022.