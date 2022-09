WindTre alza costi attivazione rete fissa: ecco di quanto aumenta dal 3 ottobre

A quanto pare non c’è solo una rimodulazione WindTre per alcune offerte mobili in arrivo da fine ottobre. Nello stesso mese, l’operatore telefonico arancione potrebbe introdurre un aumento del costo di attivazione per la linea fissa in FTTC o Fibra FTTH.

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, dal 3 ottobre 2022 le nuove attivazioni richiederanno il pagamento una tantum di 19,99 euro anziché 9,99 euro per le offerte WindTre Super Fibra, sia nel caso dei clienti consumer che Partita IVA.

Questo è il secondo cambiamento del costo di attivazione per i piani Super Fibra dell’operatore italiano nel corso di quest’anno: da marzo 2022, infatti, si era passati dall’attivazione gratuita al costo di 9,99 euro, come detto sopra. Questi dieci euro aggiuntivi sono l’unica modifica alle offerte in arrivo: salvo ulteriori cambiamenti, le caratteristiche dei piani di telefonia fissa Super Fibra non dovrebbero mutare. Infine, specifichiamo che la variazione riguarderà le attivazioni in FTTC Fastweb o TIM, FTTH Open Fiber o Fastweb, e offerte Absolute senza modem incluso.

Queste informazioni vanno comunque prese con le pinze, trattandosi di indiscrezioni di mercato. Considerato lo storico di MondoMobileWeb, però, ci aspettiamo comunicati ufficiali a breve da parte del marchio arancione.

Sempre a proposito di quest’ultimo, ecco le offerte WindTre di settembre per cambio operatore.