WindTre amplia la copertura della fibra ultraveloce in Puglia

WindTre ha annunciato un nuovo ampliamento per la copertura della fibra ultraveloce fino ad 1 Gigabit, basata sull'infrastruttura di Open Fiber, in Puglia. L'operatore telefonico italiano ha annunciato l'arrivo della connettività anche a Manfredonia, città del Gargano, e Corato.

Soddisfatto per il progetto Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, secondo cui "l’estensione della super fibra FTTH in Puglia garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali” conclude Corti.

Gli utenti, come avvenuto anche in passato in altre zone del Bel Paese, potranno attivare la soluzione "Super Fibra" che include la navigazione illimitata in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, modem WiFi e giga illimitati anche da smartphone.

Qualche settimana fa WindTre ha esteso la copertura anche in Abruzzo.