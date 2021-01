WindTre, ampliata ulteriormente la copertura della fibra FTTH in Sicilia

Dopo l'annuncio dell'ampliamento della disponibilità di Sky WiFi, arriva un'importante novità anche dal fronte WindTre. L'operatore telefonico ha infatti annunciato di aver esteso la copertura della fibra ultraveloce FTTH in Sicilia.

A partire da oggi, infatti, i cittadini di Ragusa, Trapani e Bagheria potranno richiedere l'attivazione della fibra ad 1 Gigabit di Open Fiber, attraverso l'offerta Super Fibra che con il modem Super WiFi permette di connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi, ed offre anche giga illimitati su smartphone.

Per i primi dodici mesi, inoltre, Super Fibra include il servizio Amazon Prime che comprende anche l'accesso a Prime Video, a 2 milioni di brani ascoltabili senza pubblicità su Amazon Music, centinaia di ebook e fumetti su Prime Reading e Prime Gaming.

Soddisfatto il Chief Commercial Officer di WindTre, Gianluca Corti, secondo cui "l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Sicilia garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità".

Soprattutto durante il lockdown ed in piena pandemia, infatti, tutti hanno potuto constatare con mano l'importanza della rete, ed infatti lo stesso Corti sottolinea che "la rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.