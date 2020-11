WindTre annuncia l'offerta per il bonus da 500 Euro: ecco cosa offre

Si chiude il cerchio intorno alle offerte proposte dai principali operatori telefonici del nostro paese per il piano voucher del Governo Italiano che prenderà il via il 9 Novembre. Dopo i primi dettagli sulla promozione di Vodafone, è la volta di WindTre che ha svelato la propria proposta.

Da Lunedì 9 Novembre coloro che soddisfano i requisiti (e che quindi hanno un ISEE familiare inferiore ai 20.000 Euro), potranno sottoscrivere l’offerta “Super Fibra” con il bonus da 500 Euro erogato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che permette di attivare la connessione internet a banda ultralarga e di ottenere un tablet.

Proprio in merito ai dispositivi, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra due modelli: il Samsung Galaxy TAB S6 lite o LENOVO TAB M10 FHD Plus (2nd Gen) con powerbank da 10.000 mAh.

Se si sceglie il Galaxy Tab, il bonus viene ripartito in un contributo di 300 Euro per l’acquisto del tablet, che quindi costerà 159,90 Euro al posto di 459,90 Euro, e 200 Euro per l’attivazione della linea. Quest’ultima somma sarà ripartita in dodici mesi, nel corso dei quali gli utenti pagheranno 12,31 Euro al posto di 28,98 Euro, con modem ed attivazione inclusi.

Per coloro che sceglieranno il Lenovo Tab, invece, il contributo per il tablet sarà di 240 Euro (che quindi costerà 0), mentre 260 Euro saranno sfruttati per il servizio, ripartiti in dodici mesi. In questo modo, i clienti pagheranno 7,31 Euro al mese al posto di 28,98 Euro, anche in questo caso per il primo anno e con modem ed attivazione inclusi.

Nella giornata di ieri anche TIM aveva annunciato la propria offerta, che sarà disponibile dal 9 Novembre.