WindTre, l'assistenza clienti arriva su Whatsapp: ecco come si usa

L'assistenza di WindTre arriva anche su Whatsapp, allo scopo di rendere più facilmente accessibili i propri servizi agli utenti che necessitano di aiuto. L'operatore telefonico, nato dalla fusione tra Wind e Tre, ha lanciato un numero di telefono che si può usare per scrivere al customer care tramite Whatsapp.

Basta semplicemente salvare in rubrica il numero 388 0000159, e quindi avviare una conversazione come quelle che si tengono con amici e conoscenti. Il sistema è davvero molto interessante, ed è stato utilizzato anche da altri operatori.

WindTre sta già provvedendo ad inviare l'SMS informativo a tutti i propri clienti, in cui è presente un link che consente di avviare direttamente la chat. Per mettere tra le mani degli utenti questo sistema la telco si è affidata a Whatsapp Business, la piattaforma per aziende del servizio di Mark Zuckerberg.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia, dopo che qualche giorno fa WindTre ha annunciato le prime rimodulazioni che porteranno ad una serie di rincari per gli utenti già a partire dal prossimo 13 Luglio. Ricordiamo che di recente la rete WindTre è stata promossa a pieni voti da OpenSignal, che ha lodato le prestazioni in download ed upload registrate dall'infrastruttura della compagnia telefonica.

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere tramite i commenti.