WindTre all'attacco a febbraio 2022: ritorna GO 100 Fire+ FMC da 6,99 Euro al mese

Mentre la la fibra FTTH WindTre si espande a Isernia, lo stesso operatore telefonico passa all’attacco nel campo della telefonia mobile rilanciando l’offerta Winback WindTre GO 100 Fire+ FMC da 6,99 Euro al mese, pensata per ex clienti selezionati e con un pacchetto che può arrivare anche a Giga illimitati.

La nuova campagna SMS è stata avviata in queste ore e, come ripreso da MondoMobileWeb, presenta messaggi simili al seguente: “L’abbiamo fatta GIGAntesca! Torna in WINDTRE con 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6.99 euro al mese. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 09/02”, dove la data di fine disponibilità in realtà sembrerebbe variabile.

Come possiamo capire, però, l’offerta mantiene comunque questi connotati: minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 200 SMS verso numeri italiani e 100 Giga di Internet in 4G, il tutto a 6,99 Euro al mese. Tuttavia, se il cliente selezionato dovesse attivare anche un’offerta di rete fissa WindTre – o ne avesse già una attiva -, allora potrà godere di Giga illimitati senza variazione alcuna del prezzo mensile. In caso di disattivazione dell’offerta fissa, allora si tornerà ai 100 Giga previsti. Attivazione e SIM costeranno 0 Euro.

Si segnala, infine, che sarà necessario attendere pazientemente l’SMS in questione per accedere a WindTre GO 100 Fire+ FMC, attivabile poi presso negozi WindTre richiedendo la portabilità o attivando una SIM completamente nuova.

Sempre WindTre ha annunciato rimodulazioni in arrivo dal 1° marzo 2022, anche se solo per un piccolo scaglione di clienti.