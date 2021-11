WindTre attiva il 5G gratis ad alcuni clienti: occhio agli SMS in arrivo!

WindTre non solo pensa ad allargare la copertura del 5G TDD in Calabria e in altre regioni italiane, ma anche ad abilitare l’accesso alla rete mobile di quinta generazione per diversi suoi clienti. L’iniziativa riprende da oggi, 23 novembre 2021, e riguarderà solo una porzione dell’utenza: attenti ai messaggi dell’operatore!

Come ripreso da MondoMobileWeb, gli SMS in questione li riceveranno fino al 25 novembre 2021 i clienti selezionati dalla stessa WindTre. Il 5G sarà dunque attivo a partire da massimo quattro giorni dopo l’avvenuta ricezione del messaggio e a tempo indefinito. Il servizio sarà completamente gratuito e abilitato anche a coloro che non possiedono uno smartphone 5G ma sono clienti WindTre con una specifica offerta telefonica mobile ancora non nota.

Si ricorda, difatti, che per accedere all’ultimo standard della rete mobile è necessario possedere un dispositivo mobile compatibile. Nell’elenco pubblicato dalla stessa WindTre sul portale ufficiale appaiono gli ultimi iPhone 12 e iPhone 13 per il mondo Apple, assieme a Honor 50, Motorola Edge 20 Lite e diversi smartphone OPPO, Samsung e Xiaomi di fascia medio-alta. Rispetto all’elenco di ottobre 2021 risultano mancare Apple iPhone 12 Mini e Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ciò non comporta comunque la rimozione del supporto al 5G per tali dispositivi; l’elenco viene aggiornato regolarmente a seconda degli smartphone del momento.

Intanto, WindTre si prepara al Natale con le promo Christmas Edition.