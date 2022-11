WindTre aumenta costi disattivazione rete fissa: arrivano oltre 70 euro

Dopo avere analizzato il listino natalizio di WindTre per il 2022, tra smartphone top di gamma e fibra FTTH a prezzi vantaggiosi, torniamo dall’operatore telefonico arancione per parlare di una decisione importante: l’aumento dei costi per la disattivazione della rete fissa.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, queste modifiche già applicate per le attivazioni effettuate a partire dal 21 novembre 2022 porterebbero a costi pari a minimo 35 euro (per passaggio verso altri operatori da una linea FTTC) e a massimo 69 euro per la dismissione della linea fissa WindTre in Fibra FTTH. Queste cifre non includono l’IVA e sono sempre dovuti per cessazione o migrazione.

Questo meccanismo viene descritto come segue dall’operatore italiano: “Nel corso della prima durata contrattuale, in caso di recesso anticipato rispetto alla durata minima del Contratto, anche attraverso un passaggio verso un altro operatore, sarà addebitato un importo pari ai costi reali sostenuti da Wind Tre per dismettere la linea o trasferire il servizio, secondo quanto riportato in tabella”. Questo meccanismo, peraltro, non rispetta la delibera AGCOM per la quale l’addebito era pari a una mensilità dell’offerta. Inoltre, non viene specificato cosa accade in caso di migrazione o dismissione una volta trascorsa la durata minima del contratto.

Parlando sempre di WindTre, ricordiamo che è disponibile il programma Reload Exchange per smartphone usati.