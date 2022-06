WindTre: aumenta costo rete fissa, aggiunti tra 2 e 5 Euro al mese per alcuni clienti

Mentre la rete 5G TDD WindTre si espande in Italia raggiungendo ufficialmente il 59% della popolazione, lo stesso operatore ha confermato che ci saranno rimodulazioni per la rete fissa da settembre 2022: solo alcuni clienti vedranno un aumento dei costi tra 2 e 5 Euro al mese.

Secondo quanto ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, pochi giorni fa la società ha confermato questa modifica unilaterale del contratto pubblicando la consueta informativa apposita: in essa si legge chiaramente che alcune offerte di rete fissa WindTre vedranno un aumento di 2 Euro al mese a partire dal 1° settembre prossimo, mentre altre, dalla stessa data, vedranno un aumento dei costi di 5 Euro.

In quest’ultimo caso, tuttavia, WindTre ha pensato di applicare uno sconto di 5 Euro per “annullare la rimodulazione”. Dove sta l’inghippo? Molto semplicemente, questo sconto resterà valido solamente fino a quando il cliente non completerà il pagamento a rate del modem venduto in abbinata all’offerta. Pertanto, una volta terminato il pagamento delle mensilità il canone della rete fissa aumenterà di 5 Euro.

Quali sono le ragioni dietro questo aumento? Ecco cosa afferma l’operatore: “Gli aumenti arrivano a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. Non è stato chiarito, però, l’elenco di offerte coinvolte in questa rimodulazione.

Dovesse arrivarvi un messaggio o una conferma di qualsiasi tipo da parte di WindTre relativa alla rimodulazione della vostra offerta, entro il 31 agosto 2022 potrete esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione.

Diversi giorni fa, invece, abbiamo visto l’elenco di offerte WindTre di giugno 2022 per la portabilità da altri operatori.