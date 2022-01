WindTre aumenta gratuitamente i Giga ad alcuni clienti: attenti agli SMS!

L’arrivo delle rimodulazioni di gennaio 2022 per alcuni clienti WindTre non è stata, senza ombra di dubbio, un’azione a questi gradita. Fortunatamente WindTre sa farsi perdonare a modo suo, aumentando gratuitamente i Giga per certi clienti consumer a partire da domani, 27 gennaio 2022. Quali sono gli utenti interessati?

A questa domanda non c’è una vera e propria risposta: come segnalato da MondoMobileWeb, infatti, i clienti interessati a questo aumento temporaneo dei Giga Internet verranno informati tramite SMS. Il quantitativo esatto di Giga aggiunti non è noto, in quanto personalizzato a seconda dell’offerta telefonica di partenza. Come specificato, poi, questo aumento durerà per un periodo di tempo limitato e, al suo termine, le condizioni dell’offerta mobile verranno ripristinate automaticamente.

In altri termini, è possibile che sia i clienti che hanno ricevuto la rimodulazione citata inizialmente, sia altri utenti che non hanno visto il costo della loro promozione aumentare, possano ricevere questo traffico mobile extra in via completamente gratuita. Per questa ragione non possiamo fare altro che consigliare ai nostri lettori clienti WindTre di prestare attenzione ai messaggi in arrivo, poiché nei prossimi giorni l’operatore italiano potrebbe notificare l’aggiunta dei Giga al pacchetto.

Uscendo dalle notizie relative alle rimodulazioni, una settimana fa WindTre ha rilanciato un’offerta convergente con minuti e Giga illimitati a partire da 3,99 Euro al mese.