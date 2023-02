WindTre, nuovi aumenti: rimodulazioni su mobile dal 16 Marzo 2023 e clausola inflazione

A poche settimane dall’annuncio delle prime rimodulazioni di WindTre, l'operatore telefonico ha comunicato che dal 16 Marzo 2023 alcune offerte mobile saranno rimodulate e costeranno due Euro in più al mese.

Nell’informativa pubblicata sul sito web WindTre informa, l’operatore giustifica questa nuova tranche di rincari affermando che “investe di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”.

I clienti interessati saranno costretti a pagare 2 Euro in più al mese per i primi rinnovi successivi al 15 Marzo 2023, e saranno informati dalla giornata di oggi tramite i classici canali. A questi WindTre da la possibilità di attivare vari benefici: a seconda dell’offerta di partenza è possibile scegliere tra un incremento dei Giga da 30 ad illimitati alla massima velocità disponibile. “I dettagli sul beneficio previsto per la propria offerta sono riportati nella comunicazione SMS indirizzata ai Clienti coinvolti. Per richiederne l’attivazione è necessario inviare un SMS gratuito al numero 43143 con il testo PLUS entro 3 giorni dalla ricezione del messaggio” evidenzia l’operatore.

A questa rimodulazione si aggiunge anche una modifica all’articolo 4 delle condizioni generali del contratto, che prevede da gennaio 2024 la possibilità da parte dell’operatore di adeguare annualmente i costi delle offerte con un importo percentuale pari all’inflazione rilevata dall’ISTAT.