WindTre: azzerati i costi di attivazione per ADSL e Fibra

Piacevole novità per gli utenti WindTre. Da oggi, 23 Marzo 2020, coloro che attiveranno un'offerta di rete fissa con internet non dovranno più pagare alcun costo di attivazione. Dallo scorso Maggio, le offerte dell'operatore telefonico prevedevano il pagamento di un costo di accesso per ADSL e Fibra di 120 Euro, pagabile anche a rate.

Da oggi questo prezzo è scomparso, insieme ai vincoli e le conseguenti rateizzazioni. I futuri clienti che sigleranno un contratto con la società pagheranno solo il canone mensile, senza extra per l'attivazione. Come osservato dai colleghi di MondoMobileWeb, per WindTre Absolute Online è richiesto il pagamento di soli 19,99 Euro al mese per internet e chiamate illimitati, senza nemmeno il modem.

Le novità non finiscono qui, perchè sempre a giudicare da quanto riportato da MondoMobileWeb, da domani 24 Marzo 2020 coloro che effettueranno la migrazione da ADSL alla linea FTTH o FTTC, non dovranno sostenere nemmeno il costo di migrazione di 24,90 Euro, che fino ad oggi veniva addebitato nella prima fattura successiva al completamento dell'operazione.

L'ufficialità su quest'ultima notizia non è ancora arrivata, ma WindTre dovrebbe annunciarla nella giornata di domani.



