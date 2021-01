WindTre blocca le portabilità da Ho per alcune offerte: colpa del furto dei dati

Con una comunicazione inviata alla rete di vendita, e pubblicata anche sul proprio sito web ufficiale, WindTre ha annunciato di aver bloccato le portabilità da Ho. Mobile per alcune offerte. La novità è emersa qualche giorno fa ed è attiva dal 5 Gennaio 2021.

Nello specifico, fino a data da destinarsi è impossibile per gli utenti Ho. Mobile effettuare le portabilità a WindTre sfruttando le offerte Go 50 Fire, Go 100 Fire Easy Pay e Smart Pack & Go Star+. che in precedenza erano attivabili da coloro che sono in possesso di una SIM Ho. Mobile, ma ora non più.

Collegandosi alla pagina web dedicata di WindTre, infatti, si può leggere anche un altro avviso: "cliente Ho.? Prima di tutto è giusto che tu sappia che il tuo gestore ha previsto la possibilità di cambiare gratis SIM a tutti i clienti, impattati o meno dal furto dati. Al fine di contrastare possibili usi fraudolenti da parte di persone non autorizzate, ti informiamo che da questo momento e fino a nuova comunicazione le offerte GO dedicate ai clienti ho. sono sospese in sottoscrizione" si legge nel messaggio.

Nel frattempo, Ho Mobile ha confermato che sono coinvolti anche alcuni ex clienti, ma ha anche voluto rassicurare tutti che il SIM Swapping è praticamente impossibile.