WindTre Borghi Connessi, si estende la lista dei comuni che partecipano all'iniziativa

Continua l'iniziativa Borghi Connessi di WindTre, attraverso cui l'operatore telefonico vuole eliminare le distanze tra le persone per sviluppare maggiore consapevolezza digitale nei piccoli comuni. Il progetto prosegue ed approda anche a Trevigiano Romano.

Come osservato da WindTre, con questa iniziativa si vuole accompagnare i piccoli comuni italiani con la connettività e le tecnologie smart, e fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità aziendale.

Come spiegato Alberto Pietromarchi, wholesale director e sustenability ambassador di WindTre, “la nostra azienda lavora su specifici progetti formativi rivolti agli imprenditori e agli amministratori del territorio, ma anche ai ragazzi e ai senior. Con il progetto ‘NeoConnessi Silver’, infatti, WINDTRE fornisce agli anziani del borgo consigli e strumenti utili per rendere più semplice l’accesso ai servizi web e per preparare le persone alle sfide della digitalizzazione.”

Il progetto di WIndTre si svilupperà su più dimensioni, ed oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei cittadini, per promuovere lo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità ed offrire consulenze sui servizi broadband da parte di personale specializzato.