WindTre chiede scusa per i disservizi con giga illimitati per tutti a San Valentino

Dopo i disservizi di inizio febbraio sia per la rete mobile che per la linea fissa, WindTre ha deciso di chiedere scusa a tutti i suoi utenti mettendo a disposizione dei suoi clienti privati GIGA illimitati in occasione di San Valentino: per un’intera giornata, dunque, innamorati e non potranno navigare online senza limiti.

L’operatore telefonico ha già aperto una pagina ufficiale sul suo sito, dove è possibile leggere “Noi di WINDTRE lavoriamo ogni giorno per garantirti la massima qualità dei nostri servizi. Per dimostrartelo abbiamo deciso di offrirti per un giorno intero la libertà di navigare dal tuo Smartphone illimitatamente, senza consumare i tuoi GIGA. La navigazione illimitata gratuita sarà disponibile per tutta la giornata di domenica 14 febbraio 2021 con attivazione automatica per i clienti WINDTRE mobile privati, ad eccezione dei clienti con attiva un’offerta solo internet, per navigazione dal proprio Smartphone. La promozione si attiva automaticamente, senza necessità di alcuna azione da parte del cliente e si disattiva al termine del periodo promozionale”.

Ai clienti che potranno godere di tale regalo in questi giorni sta arrivando un messaggio informativo per confermare la disponibilità dei GIGA illimitati in data 14 gennaio. La disattivazione, poi, avverrà automaticamente alle 23:59 del 14 febbraio. Consumare il traffico mobile sarà possibile solamente se si resta all’interno dei confini nazionali.

WindTre ha poi annunciato anche l’arrivo di alcune modifiche unilaterali a offerte attivate principalmente dagli ex clienti 3 Italia, riguardanti nello specifico il meccanismo di extrasoglia dati, a partire dal periodo 8-15 marzo 2021.