WindTre, cliente cerca di entrare di notte in sede Enel per una ricarica telefonica

La notte tra il 4 e 5 maggio 2021 ha visto un curioso fatto accadere a Catania: un uomo avrebbe cercato di scavalcare il cancello della sede Enel (E-Distribuzione) di Via Domenico Tempio con l’intenzione espressa, dinanzi alla Polizia di Stato, di “acquistare una ricarica Wind” per il proprio telefono.

Certamente si tratta di un fenomeno insolito che qualcuno potrebbe imputare a un bicchiere di troppo o qualche scherzo, ma non è così. Il cittadino in questione, cliente di WindTre, ha cercato a tutti gli effetti di entrare nello stabile scavalcando il cancello chiuso. L’intervento degli agenti è stato pressoché immediato, in seguito alla chiamata della vigilanza locale, ma il soggetto non si è allontanato dall’edificio e, anzi, ha fatto ricorso alla violenza pur di ottenere la ricarica telefonica.

In seguito all’arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, la Polizia si è accertata dello stato di confusione del soggetto che, a quanto pare, ricordava all’interno dello stabile la presenza di un ufficio e di un centro Wind. A sua difesa è stata considerata, dunque, l’effettiva presenza di una grande insegna Wind sull’edificio negli anni scorsi, rimossa da oltre un anno dopo la nascita di WindTre. Il cittadino avrebbe confermato che non era a conoscenza della integrazione dei due brand e della campagna social di informazione da parte loro. In breve tempo, dunque, il PM di turno ha disposto l’immediata liberazione.

Rimanendo in tema WindTre, se a inizio aprile la società ha esteso la copertura in banda ultralarga nel Lazio, lato telefonia mobile ha annunciato recentemente delle rimodulazioni per alcune offerte selezionate.