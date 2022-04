WindTre e Comarch presentano il nuovo bracciale per monitorare a distanza i fragili

Comarch Italia e WindTre hanno presentato oggi il nuovo bracciale che permette di monitorare a distanza la sicurezza dei pazienti fragili. Si tratta di una soluzione che consente ai caregivers di tenere sotto controllo la salute dei pazienti fragili anche da remoto e di comunicare direttamente con loro.

Il dispositivo, battezzato Comarch ConTe, è dotato di SIM WindTre e tiene traccia regolarmente del battito cardiaco. E’ inoltre presente anche un sensore di caduta e modulo GPS, che consente ai caregiver di monitorare, localizzare e raggiungere la persone che lo indossa. Tramite la SIM integrata inoltre è possibile comunicare sia in entrata che in uscita, in modo da poter ricevere ed effettuare chiamate senza utilizzare altre app o un telefono.

Il bracciale può essere prenotato presso gli store WindTre o direttamente sul sito web dell’operatore, insieme all’offerta “Full Care Easy Pay” che include minuti illimitati, 200 SMS e 500 megabyte ad 8,99 Euro al mese con un anticipo di 39,99 Euro. Alternativamente, è possibile effettuare anche l’acquisto senza SIM sul sito web di WindTre al prezzo una tantum di 139 Euro.

“Questo è un passaggio importante per noi”, ha spiegato Kamila Niekraszewicz, Country Manager in Comarch Italia in occasione dell’evento a cui abbiamo preso parte. “Avevamo già ricevuto feedback molto positivi dalle aziende sanitarie alle quali avevamo fornito il bracciale. Poter raggiungere direttamente i pazienti o i caregivers è un valore aggiunto per noi, e siamo orgogliosi di farlo in partnership con WindTre”.