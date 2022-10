WindTre, confermata rimodulazione per alcuni clienti rete fissa: fino 5,99 euro in più

WindTre ha già confermato una rimodulazione per i costi di attivazione della rete fissa a partire dal 3 ottobre scorso, ma non è l’unica modifica tariffaria per tale clientela che arriverà in questi ultimi mesi del 2022. Dal 1° dicembre 2022 ci saranno nuovi aumenti di prezzo per alcuni clienti WindTre per la rete fissa.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico ha comunicato in giornata una serie di incrementi per il costo mensile di varie offerte non specificate. In alcuni casi si parla di 2 euro al mese in più, in altri di 5,99 euro al mese aggiuntivi, sempre dal 1° dicembre 2022. Per questi ultimi clienti, tuttavia, WindTre applicherà parallelamente uno sconto in fattura sempre di 5,99 euro al mese fino al completamento del pagamento per l’acquisto rateizzato del modem abbinato all’offerta.

WindTre giustifica queste modifiche unilaterali parlando di “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta” e necessità di consentire a WindTre il “fornimento di livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. I clienti interessati riceveranno poi un ulteriore aumento di 1 euro per l’invio di fatture cartacee, giustificato per incentivare l’utilizzo della fattura nel formato elettronico al fine di ridurre l’impatto ambientale.

Coloro che non intendono rimanere con WindTre in seguito a questa comunicazione, in quanto colpiti dalla rimodulazione di dicembre, potranno esercitare il diritto di recesso o cambio operatore senza penali o costi di disattivazione.

In chiusura, segnaliamo che ci sarà anche una rimodulazione WindTre per alcune offerte mobili dal 31 ottobre 2022.