WindTre, disponibile l'offerta GO Unlimited Fire+ con Giga illimitati a 6,99 Euro al mese

Continua a essere disponibile l’offerta mobile WindTre GO Unlimited Fire+ in versione Easy Pay come offerta convergente denominata Special Promo. A partire dal 2 settembre 2021, la promozione è tornata attiva con il suo pacchetto contenente Giga illimitati a 6,99 Euro al mese e, assieme, un piano per la rete fissa.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa offerta convergente è dedicata a tutti i nuovi clienti WindTre che necessitano sia di un piano per la rete fissa che per la rete mobile. Attualmente la scadenza di questa promozione specifica è data per il 30 settembre 2021, ma il contenuto non cambia rispetto all’ultima volta in cui ne abbiamo parlato.

GO Unlimited Fire+ Easy Pay ha un costo di 6,99 Euro al mese, come specificato in apertura, e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero e Giga illimitati di traffico mobile. La modalità di pagamento prevista è Easy Pay, ovvero la modalità di addebito mensile su metodo di pagamento automatico come carta di credito, conto corrente bancario o carte Conto abilitate. Chi volesse effettuare la portabilità da un altro operatore telefonico potrà farlo, ma la lista comprende soltanto operatori virtuali come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Spusu, Feder Mobile e altri ancora, eccetto per Very Mobile e ho. Mobile.

Trattandosi di un’offerta convergente, essa va attivata assieme all’offerta di rete fissa WindTre Super Fibra dal costo pari a 22,99 Euro al mese; in totale, quindi, si tratta di un costo complessivo scontato di 29,98 Euro al mese. Il prezzo della rete fissa cambia però in caso di FTCC NGA e FTTH Aree Bianche (24,99 Euro al mese) e ADSL WLR (30,99 Euro al mese).

In conclusione, avvisiamo che chi non necessita dell’offerta WindTre per la rete fissa può richiedere l’attivazione dell’offerta operator attack GO Unlimited Fire+ Easy Pay sempre a 6,99 Euro al mese ma con 100 Giga di traffico dati mensile, oppure 50 Giga in caso di addebito su credito residuo anziché Easy Pay.

Intanto è disponibile anche l’offerta winback GO 100 Star Plus, esclusivamente per ex clienti che riceveranno l’SMS dedicato.