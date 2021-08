WindTre, disponibili le offerte MIA fino al 31 agosto: 100 Giga da 8,99 Euro al mese

Oltre alle offerte winback di agosto 2021, WindTre nel corso dello stesso mese propone anche le offerte MIA a clienti selezionati. I pacchetti sono diversi e arrivano fino alla promo MIA Unlimited con chiamate, SMS e Giga illimitati, dunque vediamoli nel dettaglio con i prezzi personalizzati a cui vengono proposti.

Le offerte in questione variano principalmente per i Giga di traffico Internet mobile a disposizione: MIA 30, MIA 50, MIA 80 e MIA 120 hanno infatti in comune i minuti di chiamate illimitati verso i numeri nazionali fissi e mobili e 500 SMS verso tutti, mentre i Giga cambiano a seconda della cifra indicata nel nome stesso dell’offerta. Si passa, dunque, da un minimo di 30 Giga al mese fino a 120 Giga mensili, con costi che partono da 6,99 Euro al mese e vengono personalizzati in base al cliente d’interesse. Nel caso di MIA Unlimited, invece, si parla di minuti e Giga illimitati, anche in 5G, e 500 SMS verso tutti, per prezzi personalizzati che vanno da 9,99 Euro al mese a 22,99 Euro al mese. I costi di attivazione, invece, variano da 4,99 Euro a 14,99 Euro.

Ci sono, però, due offerte telefoniche specifiche ulteriori che ci interessano particolarmente: MIA 100 propone minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, 100 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico a 10,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e pagamento una tantum di 4,99 Euro all’attivazione. Altrimenti, MIA 100 Easy Pay propone lo stesso pacchetto ma a 8,99 Euro al mese, con il vincolo dell’addebito su conto corrente, carta di credito o carta prepagata.

Segnaliamo che la proposta di queste offerte al cliente varierà a seconda di alcune caratteristiche della SIM come periodo di attivazione e spesa mensile, ma anche che il cliente stesso potrà verificare la loro disponibilità sull’app WindTre o presso i negozi WindTre aderenti.

Anche altri operatori telefonici hanno reso disponibili nuove offerte esclusive per il mese di agosto 2021, tra cui le promo di portabilità TIM.