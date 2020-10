WindTre down in tutta Italia oggi 5 Ottobre: segnalati problemi con internet e telefonia

Lunedì 5 Ottobre inizia con un WindTre Down. Come riportato sulla pagina di DownDetector e sui vari social, sono tanti gli utenti che stanno lamentando disservizi con l'operatore italiano. I problemi sembrano essere segnalati da tutta Italia e non sono localizzati in determinate città.

Nella mappa infatti emerge che le segnalazioni sono arrivate da Milano a Palermo, passando per Torino, Roma, Firenze, Genova, Bologna, Bari e Napoli.

Gli utenti nello specifico lamentano problemi con la navigazione internet, ma anche con la telefonia, mentre altri affermano che si starebbe verificando un vero e proprio backup totale che impedisce di utilizzare le SIM, sia per le chiamate che per la rete dati.

Da parte della società non sono arrivati ancora commenti, e come sempre vi consigliamo di utilizzare la sezione commenti per segnalare ulteriori dettagli.



Questo nuovo disservizio si verifica a pochi giorni di distanza dal mega PosteMobile down dello scorso 28 Settembre, che ha spinto PosteMobile a regalare 100 gigabyte di internet per un mese a tutti i propri clienti.



Anche i canali social sono stati presi d'assalto dagli utenti, ma al momento non sono arrivate risposte precise. Probabile che il problema rientri nel giro di qualche minuto, come accaduto anche più volte in passato sempre sulla rete WindTre.