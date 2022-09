WindTre down oggi 12 Settembre 2022 in Italia: la rete non funziona

Problemi per WindTre oggi 12 Settembre 2022 in Italia. Da qualche minuto si stanno moltiplicando, sui social e su DownDetector, le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con l'operatore italiano.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente sulla pagina DownDetector di WindTre, a partire dalle ore 11 si è registrato un picco di segnalazioni. Ad essere interessato è non solo l'internet su rete fissa, ma anche su mobile ed alcuni parlano anche di un blackout totale.

Anche su Twitter in molti stanno raccogliendo le lamentele sotto vari hashtag, ma a giudicare dalla stessa pagina di DownDetector, la maggior parte delle segnalazioni arriverebbero direttamente dal centro nord del paese, con le aree di Torino, Milano, Bologna e Venezia che sono principalmente interessate. Tuttavia, qualche macchia rossa nella cartina arriva anche da Perugia, Roma, Napoli, Foggia, Bari, Siracusa e Catania.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi: provvederemo ad aggiornare la news tempestivamente qualora dovessero arrivare informazioni più specifiche da parte dell'operatore. Al momento anche tramite i canali ufficiali di WindTre non è giunto alcun commento in merito.



Notizia in aggiornamento