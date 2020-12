WindTre down oggi 6 Dicembre: segnalati problemi in tutta Italia - Aggiornata

Nel giorno in cui si possono sfruttare giga illimitati sulla rete WindTre, l'operatore telefonico sta registrando non pochi problemi a livello nazionale. A certificare il "down" anche il sito DownDetector

Le prime segnalazioni sono giunte alle 9 di questa mattina, per toccare il picco intorno alle 11. Molti hanno osservato che in alcuni casi i disservizi sarebbero in fase di risoluzione, ma nella maggior parte dei casi i problemi persistono.

Nello specifico, sono lamentati problemi con internet da mobile, ma anche con la telefonia. Non si tratta di un disservizio localizzato in una precisa zona del paese, ed infatti sempre attraverso la pagina DownDetector si può vedere che le segnalazioni giungono da praticamente tutto lo Stivale.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per permetterci di aggiornare tempestivamente la notizia.



Aggiornamento 14:19 - WindTre ci ha comunicato che i problemi sono in via di risoluzione.