WindTre down oggi 6 Ottobre 2022: segnalati problemi su rete fissa e mobile

Problemi per WindTre oggi 6 Ottobre 2022. Da qualche minuto, infatti, sui social e sulla pagina Downdetector si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi su rete fissa e mobile con l'operatore telefonico.

Come si può vedere direttamente nella pagina DownDetector di WindTre, si è registrato un picco di segnalazioni: il 64% lamenta disservizi su internet di rete fissa, il 29% su rete mobile e l'8% totale blackout.

La mappa delle segnalazioni non mostra disservizi in una determinata zona: la luce rossa si è accesa su Torino, Milano, Venezia, Perugia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Bari, a dimostrazione di un problema generico e sparso su tutta la Penisola.

Al momento da parte dell'operatore telefonico non sono giunti commenti a riguardo, ma visto che il numero di segnalazioni è in continuo aumento, una soluzione potrebbe arrivare a breve.



