WindTre eletto miglior operatore telefonico di novembre in Italia: e gli altri?

Dopo essere stato eletto come miglior operatore Internet di ottobre dall’osservatorio di Komparatore.it, il brand WindTre si riconferma al primo posto della classifica nazionale degli operatori telefonici mobili secondo le analisi di OpenSignal, grazie alle velocità di connessione in download e upload particolarmente elevate: ecco i dati.

Il rapporto si concentra sulla qualità dei servizi offerti dai quattro principali operatori italiani, ovvero Iliad, TIM, Vodafone e WindTre, osservando parametri come velocità di download e upload, qualità di feature come giochi, video e chiamate e la copertura di rete. L’analisi è stata svolta, come specificato da OpenSignal, su oltre 890.000 dispositivi per un totale di oltre 3,3 milioni di misurazioni tra luglio e settembre 2020.

Detto ciò, come potete vedere anche dalla tabella in calce all’articolo WindTre ha vinto 4 categorie su 7 (Video Experience, Download Speed Experience, Upload Speed Experience e 4G Coverage Experience) proprio come Vodafone (Games Experience, Voice App Experience, 4G Availability e 4G Coverage Experience), ma aggiudicandosi le più importanti relative alle prestazioni della rete.

Rispetto all’ultimo rapporto di maggio sono stati registrati cali nei punteggi di tutti e quattro gli operatori in ambito video, gaming e app vocali, ma le velocità di connessione sarebbero aumentate – eccetto per Iliad nell’upload, con un calo di 0,3 Mbps – superando anche i 30 Mbps nel caso di WindTre. Questo calo delle prestazioni dei servizi molto probabilmente è dovuto alla pandemia COVID-19 che, nonostante in generale abbia resistito all’aumento della domanda da parte dei clienti, comunque non è risultata esente da problemi.

Se WindTre e Vodafone soddisfano ancora i clienti, TIM non vince in nessuna categoria se non nella copertura di rete 4G a pari merito con i primi due operatori citati, mentre Iliad si conferma l’ultimo operatore giunto nel mercato italiano e che dunque deve ancora crescere prima di competere davvero con i rivali già consolidati.

Nel mese di ottobre WindTre è stato eletto miglior operatore ADSL anche dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, con un gradimento del 59,1% per le prestazioni e del 65,9% per l'assistenza nei punti vendita.