WindTre esagera: offerta mobile con tutto illimitato a 3,99 Euro al mese, ma attenzione!

Le offerte convergenti proposte da Windtre sono tra le più interessanti disponibili sul mercato della telefonia, fissa e mobile. Oltre a Family Limited Edition disponibile a 6,99 Euro al mese, sul mercato da tre giorni fa, l’operatore ha deciso di rilanciare MIA Unlimited x Super Fibra con minuti e Giga illimitati a partire da 3,99 Euro al mese.

La promozione in questione, come per ogni offerta in convergenza, richiederà l’essere già clienti WindTre per la rete fissa. Soddisfatto questo requisito sarà possibile attivare una nuova SIM con prezzi personalizzati, ma a partire dal minimo fissato a 3,99 Euro al mese. Il pacchetto dati include, dunque, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, Giga illimitati e anche 100 SMS.

Ulteriore vincolo sarà tuttavia la ricezione del messaggio dedicato. Come riportato da MondoMobileWeb, difatti, WindTre renderà disponibile MIA Unlimited x Super Fibra solamente ad alcuni già clienti selezionati con una e-mail promozionale “Riparti con WindTre”. Dopodiché, sarà sufficiente recarsi presso un negozio WindTre e verificare la possibilità di attivare la promozione, con limite temporale fino al 21 febbraio 2022 salvo proroghe.

Ovviamente l’attivazione della SIM dovrà avvenire dallo stesso intestatario della linea fissa, e la mensilità dell’offerta mobile verrà aggiunta alla fattura della telefonia fissa. Sarà possibile effettuare anche la portabilità da un altro operatore mobile per ottenere questa nuova SIM. Infine, segnaliamo che in caso di recesso anticipato dall’offerta fissa il cliente perderà i Giga illimitati e otterrà 20 Giga, mentre il prezzo aumenterà a 14,99 Euro al mese.

Segnaliamo, infine, che è disponibile anche Di Più Full 5G Easy Pay con 100 Giga anche in 5G.