WindTre espande 5G: la rete di ultima generazione arriva al 67% della popolazione

L’espansione della rete 5G TIM sta procedendo spedita su tutta la penisola italiana, come abbiamo visto lo scorso gennaio con l’aggiunta di 18 comuni alla rete 5G nazionale. Lo stesso vale per WindTre che, proprio in queste ore, ha confermato il raggiungimento della copertura 5G del 67%.

Ancora una volta sono cambiate le percentuali del reach della rete mobile di quinta generazione dell’operatore arancione. Dopo il raggiungimento del 66,6% degli italiani avvenuto lo scorso gennaio, WindTre conferma che la tecnologia 5G TDD arriva al 67% della popolazione.

Ricordiamo allora la differenza tra 5G TDD e 5G FDD: la prima si basa sulle frequenze Time Division Duplex (appunto, TDD) su banda a 3600 MHz, quella riservata esclusivamente alle connessioni 5G nelle zone ad alto traffico. La tecnologia FDD o Frequency Division Duplex, al contrario, si ferma alle frequenza tra 1800 e 2600 MHz e permette di sfruttare in modalità condivisa connessioni 4G e 5G in maniera intelligente, a seconda del terminale utilizzato e dell’offerta alla quale il cliente è sottoscritto; questa tipologia di 5G copre il 95,9% della popolazione.

In altri termini, i lavori di WindTre riguardano prevalentemente la connessione 5G specializzata, con l’obiettivo di garantire la copertura ad alta velocità anche nelle aree meno popolate e non solo nei centri urbani.

Mentre proseguono le operazioni dei tecnici, WindTre ha deciso di regalare Giga illimitati ad alcuni già clienti.