WindTre espande il 5G TDD in Abruzzo: la lista delle località coperte

La campagna di espansione del 5G TDD firmato WindTre procede senza sosta in tutta Italia, coprendo gradualmente sempre più regioni del Belpaese. Dopo l’arrivo della rete 5G TDD nelle Marche, è giunto il momento di trattare gli ultimi progressi con l’estensione della copertura in tre località abruzzesi. Di quali si parla?

Come da comunicato rilasciato da WindTre proprio oggi, martedì 11 gennaio 2022, il 5G basato sulle frequenze Time Division Duplex o TDD – quelle riservate solamente allo standard mobile di quinta generazione, piuttosto che condivise con la rete 4G – arriva a Pescara, Vasto e Montesilvano. Così facendo, si riduce ulteriormente il digital divide in Italia e migliora la qualità della rete nelle aree interessate.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, anche in questa circostanza ha dedicato alcune parole al traguardo raggiunto dall’operatore telefonico italiano: “La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WindTre risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

A fine dicembre, invece, WindTre ha portato il 5G TDD in diversi comuni della Toscana.