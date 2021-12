WindTre espande 5G TDD in Toscana: quali sono i nuovi comuni coperti

Dopo avere comunicato una settimana fa circa l’estensione del 5G TDD in Sardegna, WindTre torna ad aggiornare i suoi utenti e gli investitori comunicando l’arrivo della copertura di rete di quinta generazione TDD in alcuni comuni della Toscana. Vediamo assieme di quali si tratta.

L’azienda di Jeffrey Hedberg ha ufficializzato oggi l’estensione della sua rete 5G TDD nelle città di Massa Carrara, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Scandicci, Camaiore, Grosseto e Prato. In questo modo, WindTre raggiunge ufficialmente una copertura del 95,4% della popolazione con 5G FDD DSS e 45,6% con 5G TDD, le quali differiscono per la banda di frequenza utilizzata nella trasmissione dei dati. Nel caso delle frequenze Time Division Duplex si tratta di uno spettro riservato alla sola connessione 5G, anziché condiviso con la rete 4G.

Anche in questa occasione come in quelle precedenti, il Chief Commercial Officer di WindTre Gianluca Corti ha affermato quanto segue: “La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

A metà novembre, invece, l’operatore ha comunicato l’espansione del 5G TDD in Calabria.