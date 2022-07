WindTre espande copertura 5G TDD: ora arriva a 60% popolazione

Un mese fa l'operatore arancione ha aggiornato le statistiche riguardanti la diffusione della sua rete 5G TDD in occasione del raggiungimento della copertura 5G WindTre per il 59% della popolazione italiana. Proprio nelle ultime giornate, però, l’operatore ha superato la copertura del 60% nel Belpaese, un ottimo dato per i suoi clienti.

Il recente comunicato, ripreso poi da MondoMobileWeb, conferma come il 5G di WindTre con tecnologia TDD o Time Division Duplex sulla banda a 3600 MHz sia ufficialmente arrivato al 60,6% della copertura nazionale, contro il 58,9% esatto di giugno 2022. Cosa significa tutto ciò, esattamente? In poche parole, le frequenze TDD sono quelle dedicate esclusivamente alla rete mobile di quinta generazione, ovverosia attive sul nuovo spettro riservato al 5G.

Parallelamente, esiste la copertura FDD DSS (sigle significanti rispettivamente Frequency Division Duplex e Dynamic Spectrum Sharing) operativa sulle frequenze a 1.800 MHz e 2.600 MHz, ma invariata rispetto alle precedenti analisi e pari al 95,7% della popolazione. In questo caso, però, le frequenze vengono usate dinamicamente e in maniera condivisa per connessioni 4G e 5G a seconda del terminale e dell’offerta usata dai singoli clienti.

Per verificare la copertura attuale del 5G consigliamo la visualizzazione della mappa interattiva offerta da WindTre, la quale non fa distinzione tra TDD e FDD ma fornisce comunque dati importanti relativi alla diffusione della detta rete mobile.

Nel mentre, ricordiamo che c’è una rimodulazione WindTre in arrivo a settembre 2022.