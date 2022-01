WindTre espande ulteriormente la copertura della fibra ultraveloce nel Lazio

WindTre ha annunciato l'estensione della copertura con la fibra ottica FTTH nel Lazio ad una nuova città. Si tratta della "città dei Papi", ovvero Viterbo, capoluogo della Tuscia di origine etrusca, che conserva un suggestivo centro storico medievale.

Gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere la promozione "Super Fibra" che mette a disposizione la navigazione illimitata e modem incluso, con giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia ed Amazon Prime incluso per dodici mesi, inclusa la possibilità di seguire la Champions League.

“L’arrivo della super fibra FTTH a Viterbo garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio” afferma Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre.

Nel frattempo, ricordiamo che dal prossimo 1 Marzo scatteranno le nuove rimodulazioni di WindTre ma solo su mobile, ma qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche riportato la notizia dell'aumento dei gigabyte per molti utenti WindTre.