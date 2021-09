WindTre estende la copertura 5G in Lombardia: i nuovi comuni coperti

WindTre annuncia oggi l'estensione della copertura con tecnologia 5G TDD in Lombardia. La nuova tecnologia di connettività infatti a partire da oggi è disponibile in un'ampia gamma di nuovi comuni, andiamo a vedere di quali si tratta.

La lista comprende Milano, Bergamo, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Crema. Coperti, inoltre, i comuni di Sesto S. Giovanni, Legnano, Rho, Paderno Dugnano, Cologno Monzese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Pioltello, Corsico, Segrate, Abbiategrasso, San Donato Milanese e Cernusco sul Naviglio, nell’area metropolitana di Milano, Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Brugherio, in Brianza, Saronno e Gallarate, nel Varesotto.

La tecnologia 5G TDD permette di usufruire di una velocità di connessione maggiore ed un'aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso.

Qualche settimana fa, WindTre aveva esteso la copertura del 5G TDD nel Lazio,per la precisione nei comuni di Roma, Aprilia, Ardea, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Monterotondo, Nettuno, Pomezia e Tivoli.

Secondo il Chief Commercial Officer di WindTre, Gianluca Corti, “la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.