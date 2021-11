WindTre estende la copertura del 5G TDD in Puglia: i nuovi comuni dov'è disponibile

WindTre continua l'espansione della copertura con la tecnologia 5G TDD, ed oggi annuncia che nuovi comuni in Puglia possono godere della tecnologia che permette di usufruire di una velocità di rete maggiore ed un'aumentata capacità di gestione nelle zone dove il traffico è più intenso.

Il 5G TDD è disponibile nelle città di Bari e Lecce e nei comuni di Altamura, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Fasano, Gravina in Puglia, Modugno, Monopoli e Nardò.

L'annuncio è stato commentato positivamente dal Chief Commercial Officer di WindTre, Gianluca Corti, secondo cui "la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WindTre risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

Qualche settimana fa WindTre aveva esteso il 5G TDD in Lombardia e l'aveva portato in un'ampia gamma di nuovi comuni. Ad inizio settembre, invece, la copertura 5G TDD di WindTre era arrivata anche nel Lazio.

Attualmente WindTre copre il 95,4% della popolazione con 5G FDD DSS ed il 40,6% con il 5G TDD.