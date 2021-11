WindTre estende la copertura del 5G TDD in Veneto: i nuovi comuni coperti

WindTre prosegue con l’espansione della sua rete mobile di quinta generazione, ovvero della tecnologia 5G TDD. Dopo l’estensione a inizio novembre in Puglia, oggi l’operatore ha annunciato la nuova, maggiore disponibilità del 5G TDD in Veneto per garantire il supporto del nuovo standard in diversi comuni della regione.

In particolare, WindTre ha annunciato che da oggi coprirà la città di Venezia, Chioggia, Castelfranco Veneto, Mira, San Donà di Piave, Rovigo, Padova e Villafranca di Verona. Ovviamente, i clienti WindTre dovranno possedere SIM con offerte mobili compatibili con il 5G.

Il Chief Commercial Officer di WindTre, Gianluca Corti, ha commentato questa espansione in Veneto come segue: “La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WindTre risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”. Insomma, la medesima dichiarazione rilasciata anche in occasione dell’espansione in Puglia.

Ricordiamo, infine, che a fine settembre 2021 WindTre ha esteso la copertura anche in Lombardia, raggiungendo un numero sempre più vasto di comuni.