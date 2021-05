WindTre estende la copertura della fibra FTTH: disponibile in una nuova città

WindTre annuncia oggi l'estensione della disponibilità della banda ultralarga in un'altra città. Si tratta di Foligno, dove si può attivare da oggi la connettività ad 1 Gigabit di Open Fiber attraverso le numerose offerte messe a disposizione dall'operatore telefonico.

Nel comunicato stampa, infatti, WindTre sottolinea che la linea ultraveloce WindTre è attivabile con l'offerta Super Fibra che offre la navigazione ad 1 Gigabit ed il nuovo modem WiFi 6 di ultima generazione, che garantisce maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi in contemporanea. L'attivazione è gratuita e la promozione propone anche giga illimitati subito attivi per gli smartphone della famiglia. Per dodici mesi inoltre è possibile godere del servizio Amazon Prime con Amazon Music ed Amazon Prime.

Gianluca Corti, CCO di WindTre, nel comunicato afferma che “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in un territorio come l’Umbria garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.



Ricordiamo che è disponibile lo strumento per verificare la copertura della rete WindTre.