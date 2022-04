WindTre estende la copertura della fibra FTTH in Puglia: arriva in tre centri

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Aprile si è aperto con la fibra ottica in crescita in Italia, grazie alla copertura di oltre 200 nuovi comuni. Quest'oggi WindTre comunica l'arrivo della fibra Open Fiber FTTH in tre centri della Puglia.

I servizi di ultrabroadband infatti sono disponibili ad Altamura, Martina Franca e Trani, importanti realtà economiche, turistiche e commerciali della regione.

Gli utenti avranno la possibilità di attivare le offerte di WindTre per la casa, che permettono di ottenere navigazione illimitata e modem incluso, a cui si aggiungono gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia e la possibilità di avere Prime per 12 mesi, tra cui figura la migliore partite del mercoledì di Champions League.

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre ha affermato che “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Puglia offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.