WindTre estende la copertura della Fibra FTTH a Roma: i nuovi quartieri coperti

WindTre ha annunciato di aver ampliato la copertura a Roma dei servizi in fibra ultraveloce fino ad 1 Gigabit di Open Fiber. A partire da oggi, la connettività FTTH è disponibile in una nuova serie di quartieri, dov'è possibile attivare l'offerta WindTre.

Nello specifico, la connettività in fibra ottica è da oggi disponibile nei quartieri di via Cassia, della Magliana e di Lido di Ostia. Gli utenti potranno godere dell'offerta Super Fibra che mette a disposizione navigazione illimitata con velocità fino ad 1 Gigabit, il router WiFi 6 di nuova generazione, Amazon Prime Video incluso per 12 mesi con possibilità di vedere anche le partite di Champions League e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia.

“L’estensione della super fibra FTTH nella Capitale garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio” ha commentato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre.