WindTre, la fibra ottica FTTH arriva in un altro polo turistico italiano

WindTre annuncia l'ampliamento della copertura per la fibra ottica FTTH in Abruzzo. La rete di nuova generazione ad 1 Gbps di Open Fiber è infatti disponibile a Francavilla Al Mare, un importante polo turistico e produttivo abruzzese.

Gli utenti potranno attivare l'offerta Super Fibra che offre navigazione illimitata con velocità fino ad 1 Gbps ed il nuovo modem WiFi 6 di ultima generazione che garantisce maggiore copertura in tutta la casa e permette di connettere fino a 120 dispositivi in contemporanea. L'attivazione è a costo zero e si aggiunge ai giga illimitati e 12 mesi di Amazon Prime che dà accesso a film e serie tv su Prime Video, 2 milioni di brani su AmazonMusic e centinaia di ebook e fumetti su Prime Reading.

"L’arrivo della super fibra FTTH a Francavilla al Mare garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento o del lavoro da remoto. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali" ha affermato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre.

Per tutte le differenze tra FTTH ed FTTC, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.