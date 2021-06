WindTre, Giga illimitati per l'estate a 8,99 Euro al mese: come attivarli

Dopo il lancio dell’offerta GO 100 Star Plus a 7,99 Euro al mese per gli ex clienti, WindTre ha pensato di offrire qualcosa anche ai clienti più fedeli dell’operatore italiano: è stata lanciata dunque la promozione estiva “Unlimited Giga” che, come da nome, offre Giga illimitati di traffico rete mobile in tutta Italia a un prezzo interessante.

Come ripreso da MondoMobileWeb, Unlimited Giga è una promozione che viene riservata ai già clienti WindTre iscritti al programma fedeltà WinDay e può essere attivata proprio tramite la sezione dedicata all’interno dell’app WindTre. L’offerta varrà per tre mesi e costerà 8,99 Euro al mese, tariffa che verrà pagata automaticamente a un mese e a due mesi dall’attivazione, per poi disattivarsi automaticamente alla conclusione del terzo mese di utilizzo. Al cliente non manca poi la possibilità di disattivare la promozione manualmente prima della sua scadenza prevista.

Specifichiamo però qualche dettaglio tecnico importante: con l’espressione “Giga illimitati” si intende un traffico sì illimitato ma solamente nel caso di un utilizzo in buona fede e nel rispetto delle condizioni generali di contratto dell’operatore telefonico. In altre parole, superare una certa quota (indicata come 550 Giga al mese, ergo 5 volte in più rispetto alla media di consumo dei clienti con lo stesso piano nei loro bundle dati) potrebbe comportare la riduzione temporanea della banda a 640 Kbps per evitare problemi nelle prestazioni della rete. Questa limitazione può durare per un massimo di 72 ore continuative, ma potrebbe essere reintrodotta nel caso di un nuovo consumo eccessivo di dati mobili.

Intanto si attendono nuove rimodulazioni sulla rete fissa WindTre a partire da agosto 2021, con rincari tra i 2 e i 4 Euro al mese.