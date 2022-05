WindTre GO 100 Fire+ FMC torna disponibile: anche Giga illimitati a 6,99 Euro al mese

WindTre torna ancora all’attacco con un’offerta winback che mancava da un po’ di tempo: dopo avere regalato Giga illimitati per il 1° maggio 2022, l’operatore italiano ha deciso di rilanciare GO 100 Fire+ FMC a 6,99 Euro al mese anche con Giga illimitati, ma solo se soddisfate un certo requisito.

Come ripreso da MondoMobileWeb, alcuni ex clienti WindTre riceveranno il seguente SMS – o una sua variante – nei prossimi giorni: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nostri negozi entro il 12/05”. Il pacchetto dati è quindi ben definito: minuti di chiamate senza limiti, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di Internet a 6,99 Euro al mese. Tuttavia, i Giga diventano illimitati nel momento in cui gli ex clienti invitati all’attivazione sono già clienti di linea fissa WindTre: così facendo, si attiva la convergenza e si gode del bonus Internet.

L’attivazione costa 0 Euro, come anche la scheda SIM, ma per accedere a GO 100 Fire+ FMC sarà necessario ricevere il messaggio citato poco sopra e poi procedere con la portabilità dall’operatore a cui si è legati. Scendendo poi nel dettaglio del meccanismo extrasoglia, una volta terminati gli SMS si parla di 0,29 Euro per SMS inviato e 0,99 Euro per 1 Giga di traffico dati in caso di consumo dei 100 GB a disposizione.

Rimanendo nel settore della telefonia, ricordiamo nuovamente che a fine maggio ci saranno rimodulazioni TIM per alcune offerte mobili.