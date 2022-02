WindTre Go 100 Flash+ torna disponibile: offerta da 8,99 Euro per ex clienti

Dopo il rilancio di GO 100 Fire+ FMC da 6,99 Euro al mese, offerta winback proposta esclusivamente a ex clienti selezionati, WindTre rilancia anche Go 100 Flash+ da 8,99 Euro al mese, altra offerta telefonica winback dal pacchetto piuttosto interessante: ecco cosa propone.

Le segnalazioni giunte a MondoMobileWeb parlano chiaro. L’operatore italiano ha deciso di avviare una nuova campagna promozionale via SMS per ex clienti selezionati con l’obiettivo di riportarli “a casa”. Per farlo, ecco un messaggio d’esempio giunto all’utenza: “Offerta Flash! 100 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi fino al 10/02”.

È ben chiaro, pertanto, che Go 100 Flash+ propone un pacchetto dati con minuti di chiamate illimitati verso tutti, 200 SMS verso qualsiasi numero nazionale e 100 Giga di Internet in 4G, il tutto a 8,99 Euro al mese. Per accedervi sarà necessario acquistare una nuova scheda SIM ricaricabile e chiedere la portabilità dall’operatore di provenienza, il tutto entro la data di scadenza fissata su SMS – che, ricordiamo, essere variabile. Il costo di attivazione è pari a 0 Euro, mentre la SIM costa 10 Euro.

