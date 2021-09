WindTre Go 100 Special+, disponibile nuova offerta winback da 9,99 Euro al mese

Assieme all’offerta convergente GO Unlimited Fire+ con Giga illimitati, l’operatore telefonico italiano WindTre propone nel mese di settembre anche la nuova offerta winback Go 100 Special+ da 9,99 Euro al mese, disponibile fino al 16 di questo mese solo per ex clienti selezionati. Ma vediamo cosa include nel pacchetto.

Come riportato da MondoMobileWeb, WindTre Go 100 Special+ propone un bundle con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, 200 SMS verso chiunque e 100 Giga di traffico dati mobili in 4G, il tutto alla suddetta cifra di 9,99 Euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione, ma bisogna pagare 10 Euro per ottenere la scheda SIM.

L’attivazione potrà essere effettuata nel momento in cui l’ex cliente interessato riceverà un SMS simile al seguente: “È tempo di 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 9.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy windtre.it/go100specplus”. Ovviamente, l’attivazione di WindTre Go 100 Special+ prevede la portabilità del numero di telefono.

Tra gli altri dettagli si segnala che l’addebito verrà effettuato su credito residuo, ma nel caso in cui non sia sufficiente, allora la ricarica verrà effettuata in ritardo fornendo intanto il traffico dati dell’offerta stessa al prezzo di 0,99 Euro; il giorno successivo, in caso di continua mancanza di credito sufficiente, allora il traffico verrà anticipato per quattro giorni a 1,99 Euro. Infine, nell’offerta Go 100 Special+ sono inclusi anche 5,5 Giga al mese di Roaming UE.

Tra le altre offerte winback WindTre c’è anche GO 100 Star Plus, disponibile sempre per clienti selezionati nel mese di settembre.